(VIDEO) Orgoglio Napoli, pari con la capolista Roma

Una grande prestazione del Napoli ferma l’Olimpus Roma: partenopei protagonisti di una prova davvero di alto livello, con un primo tempo a ritmi alti e con tante occasioni create.

Nonostante le assenze, i ragazzi di Colini hanno dimostrato tutto il loro valore in un palazzetto stracolmo di cuori azzurri.

PRIMO TEMPO Dopo 15’’ subito pericolosa l’Olimpus Roma con Gabriel che prova la rasoiata, Bellobuono respinge sicuro. Pericoloso a 2’08’’ il Napoli: sul cross di Salas per un soffio De Simone non riesce a chiudere in porta l’azione. Magnifico scambio nello stretto tra Pesk e Borruto ma il tiro dell’argentino termina di un soffio alto. A 5’06’’ trovano il vantaggio gli azzurri, il Napoli recupera palla nella metà campo avversaria con Pesk che, con grande lucidità, serve il compagno meglio posizionato: Duarte a porta spalancata sigla l’1-0. A 8’37’’ Galletto di testa sfiora il raddoppio, il suo tocco termina a fin di palo. A 11’59’’ Borruto serve in maniera splendida capitan Perugino ma Ducci, ben posizionato, respinge sicuro. A 14’30’’ Bellobuono provvidenziale sul tiro di Isgrò deviato da Arillo. A 15’30’’ ancora pericolosissimo il Napoli, Arillo fa tutto da solo ma Ducci esce tempestivamente, copre lo specchio e respinge.

SECONDO TEMPO Primo squillo della ripresa a favore dei blues, il tentativo di Dimas termina fuori di un soffio. Pericolosa ancora l’Olimpus con Cutrupi che, a 3’45’’, scheggia la traversa. A 5’44’’ Marcelinho trova la rete del pareggio fulminando Bellobuono sotto la traversa. A 7’24’’ grande intervento di Bellobuono sul tiro ad incrociare di Isgrò. A 10’26’’ vicina al raddoppio la Roma: prima ci prova Fortino e poi, sulla respinta di Bellobuono, Dimas manda larga la conclusione. A 10’ 52’’ sugli sviluppi di uno schema da calcio piazzato trova il nuovo vantaggio il Napoli: Duarte va diretto in porta e, dopo una deviazione di Borruto, la palla finisce in rete. A 12’30’’ prima Ducci miracoloso su Arillo e poi, nell’azione successiva, Marcelinho trova il 2-2 beffando Bellobuono. Incredibile occasione per gli azzurri a 17’13’’, Salas serve Borruto che però viene fermato sul più bello. Il Napoli schiera il portiere di movimento con Arillo: gli azzurri vanno davvero vicini al gol ma sulla ripartenza De Luca è costretto a fare fallo su Cutrupi e, a 19’28’’, viene espulso. La Roma cerca la vittoria ma il Napoli difende ordinato e porta a casa 1 punto.

SALA STAMPA

NAPOLI FUTSAL- Colini: “Una buona prestazione contro la capolista, dobbiamo continuare su questa strada”.

OLIMPUS ROMA- Ducci: “Giocare a Napoli non è mai facile, è stata una bellissima sfida tra due grandi squadre”.

NAPOLI FUTSAL-OLIMPUS ROMA 2-2 (1-0 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Salas, Duarte, De Simone, Borruto, Arillo, Pesk, Galletto, Perugino, Caio, De Luca, Iannelli. All. Colini.

OLIMPUS ROMA: Ducci, Fortino, Gabriel, Dimas, Luizinho, Isgrò, Achilli, Cutrupi, Marcelinho, Di Eugenio, Biscossi, Rodriguez. All. D’orto.

MARCATORI: 5’06’’ p.t. Duarte (N), 5’44’’ s.t. Marcelinho (R), 10’52’’ s.t. Duarte (N),12’30’’ Marcelinho (R).

AMMONITI: 9’04’’ p.t. De Simone (N), 16’00’’ Biscossi (R), 10’50’’ s.t. Gabriel (R).

ESPULSI: 19’28’’ s.t. De Luca (N).

ARBITRI: Nicola Acquafredda (Molfetta), Andrea Cini (Perugia). CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano).