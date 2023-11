(VIDEO) La denuncia del M5S: “spazzatura e oscurità in diverse zone della città”

“Esprimiamo profonda preoccupazione e sdegno di fronte al grave stato di degrado che affligge alcune zone del nostro amato comune. È con l’intento di denunciare questa situazione e di lottare per il benessere dei nostri cittadini che ci rivolgiamo a voi oggi”. A dirlo, tramite nota stampa, il Movimento 5 Stelle di Aversa.

“Le strade di Aversa, in alcune zone, sono state abbandonate a se stesse e sono ora ricoperte di erbacce e spazzatura. Questo non è solo un problema estetico, ma un segno tangibile del degrado sociale che dobbiamo affrontare. L’inciviltà di alcune persone, spesso solo di passaggio in queste zone, si aggiunge alla totale assenza dei minimi servizi di igiene e pulizia che dovrebbero essere garantiti per la tutela del cittadino”.

Il diritto di ogni cittadino ad avere un ambiente pulito e sicuro non può essere messo da parte. Le strade dovrebbero essere luoghi in cui le famiglie possano passeggiare in sicurezza, i bambini possano giocare e tutti possano godere di un’atmosfera piacevole. È nostro dovere come cittadini attivi fare in modo che questo diritto sia rispettato.

“Chiediamo al commissario prefettizio di Aversa, la dottoressa Gerardina Basilicata, di prendere provvedimenti immediati per ripristinare queste zone, rimuovendo le erbacce e la spazzatura, e di intensificare i servizi di igiene e pulizia in tutta la città. Lavoreremo con determinazione per garantire che ciò avvenga, ed invitiamo tutti i cittadini di Aversa a unirsi a noi in questa battaglia per un ambiente più pulito e sicuro per tutti”.

“Il Movimento 5 Stelle di Aversa rimarrà vigile e attivo nel monitorare la situazione e nel promuovere il cambiamento necessario. Insieme possiamo e dobbiamo rendere Aversa una città migliore per tutti i suoi abitanti”.

Intanto per il 19 novembre è previsto un gazebo informativo in via Roma angolo Pelosi.