(VIDEO) Aversa. Via Corcioni ancora al buio

Ancora disservizio alla pubblica illuminazione stradale. Il direttore Stefano Montone ha documentato come in via Corcioni persista ancora il buio nonostante in altre zone aversane sia ritornata ‘la luce pubblica’.

Una situazione davvero spiacevole che acuisce il senso di insicurezza, non solo in quanto è risaputo che i ladri colpiscono soprattutto sfruttando l’oscurità ma anche perché, i veicoli corrono non rispettando i limiti di velocità e nel buio un passante proprio non si vede.