(VIDEO) Aversa. La denuncia: “bottiglia di vetro scagliata da ‘muccusielli‘“

Una denuncia fatta a mezzo social dove si evince l’ennesimo sfogo di rabbia da parte di chi lavora e/o abita in Piazza Paul Harris per la malamovida che attanaglia quell’area da qualche tempo.

Ecco la denuncia a mezzo social con tanto di foto e video: Dico solo che è uno schifo! Questa mattina all’apertura dell’ufficio abbiamo trovato una bottiglia di birra rotta davanti all’ingresso perché è stata lanciata violentemente contro il vetro da un imbecille; perché solo così si può chiamare”.

”Siamo a Piazza Paul Harris e dal venerdì alla domenica si trasforma in una jungla senza nessun controllo. Centinaia di “muccusielli” girano in questa piazza correndo con queste macchinine 50 mettono a rischio la propria vita e quella degli altri per fare i buffoncelli perché non hanno mai acchiappato una fetente di mazziata come Dio comanda; perché i genitori invece che dargli due schiaffi”.

“Possono comprare le birre e i superalcolici anche se sono minorenni, possono fare le sgommate con le auto 50 o fare gli imbecilli sui motorini ed urlare fino a tarda notte senza che nessuno e sottolineo nessuno si palesi. Mai una volante della polizia! (Per me si dovrebbe solo chiudere la piazza dal venerdì alla domenica perchè capisco anche quei poveri poliziotti altro che una volante ci vorrebbero gli SWAT americani)”.

Oltre alle istituzioni io mi rivolgo a voi genitori di Aversa… ma non li vedete i vostri figli quando escono di casa? Ma uscite voi di casa e vedete cosa c’è in giro oppure non ve ne fotte proprio? Io veramente ogni giorno mi domando se oggi mettere al mondo un figlio sia una cosa saggia non solo per tutti i problemi che già ci sono nel mondo ma proprio per voi incoscienti che non sapreste educare neanche un criceto”.

”Vedeteli i vostri figli quando scendono e si vestono come i tarzanielli, non dategli i soldi per montare lo stereo per sfondarsi i timpani, non dategli tessere sanitarie per comprare alcol e sigarette, andate a vedere che cavolo fanno i vostri figli”.

”La prossima volta quella bottiglia che ora è stata lanciata contro il vetro di un ufficio potrebbe finire in testa ad uno dei vostri figli perchè ad un imbecille è venuto in testa di fare lo spiritoso così. Non incoraggiate i vostri figli ad essere prepotenti e se acchiappano una fetente di paliata uno di questi giorni allora fate come facevano i nostri genitori, capite il perchè invece di difenderli e se lo meritano fategliene un’altra di paliata”.