Terrorizza la ex con spranga e bottiglia rotta

Ha terrorizzato la ex fidanzata e i suoi parenti presentandosi sotto la casa di lei con una bottiglia spaccata in mano.

Il fatto è successo questa notte in un paese del litorale Viterbese.

Da quanto appreso, si tratterebbe di un 40enne già conosciuto alle forze dell’ordine.

L’uomo, da poco lasciato dalla fidanzata, si sarebbe presentato sotto la sua abitazione con in mano una bottiglia rotta minacciando sia la ex che i suoi parenti accorsi dopo che la donna disperata li aveva chiamati.

Successivamente, il 40enne, sarebbe stato accompagnato nella sua casa a pochi chilometri di distanza da alcune persone presenti al fatto.

Ma non è finita qui, infatti l’uomo, non ancora soddisfatto, sembra che prima abbia ritelefonato alla donna, avvertendola che stava tornando, poi si sarebbe incamminato a piedi per andare sotto la sua abitazione. I carabinieri avvertiti, lo avrebbero trovato per la strada con una spranga in mano mentre tentava di raggiungere l’abitazione della donna.

Ma non è ancora finita, l’uomo sottoposto alla misura di arresti domiciliari, sembra che oggi pomeriggio sia di nuovo scappato dal suo domicilio.

I carabinieri lo hanno trovato di nuovo mentre si dirigeva verso la casa della donna, con in mano un altro paletto metallico e lo hanno arrestato. Per lui adesso probabilmente si apriranno le porte della casa circondariale di Civitavecchia.

(Ansa)