Sigilli di Polizia Locale – Esercito ad un autolavaggio

La Polizia Locale di Casavatore diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, unitamente a personale dell’Esercito Italiano Reggimento Cavalleggeri Guide 19° Complesso Hotel, sono stati impegnati in attività di secondo livello afferenti il contrasto del fenomeno legato alla Terra dei Fuochi, cabina di regia istituita presso la Prefettura di Napoli presieduta dall’Incaricato di Governo Vice Prefetto Ciro Silvestro.

Nel corso delle attività di monitoraggio e controllo del territorio, è stata ispezionata una attività operante nel settore degli autolavaggi.

Dagli esiti dell’ispezione è emerso che l’attività era regolarmente aperta ed operava con tre operai non inquadrati in servizio a nero, in dispregio a quanto previsto dal decreto legislativo in materia di ambientale non era in possesso dei registri di carico e scarico rifiuti ed era completamente priva del documento di valutazione dei rischi comprendente le visite mediche e la formazione dei lavoratori.

Il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.