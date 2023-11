Sconfitta in trasferta per il Volley Napoli

Si ferma la prima squadra del Volley Napoli nella sfida di sabato. Le azzurre di Veronica Masella escono sconfitte dal Palasport di Sant’Agnello contro la formazione del Penisola Volley.

Un 3-1 che ferma il percorso positivo registrato dalle partenopee finora, ma non ridimensiona le ambizioni e gli obiettivi della squadra e della società.

Il commento di Masella sulla partita

L’allenatrice azzurra nel post gara ha commentato la partita, evidenziando gli aspetti su cui si poteva fare meglio e le qualità delle avversarie. «Era una trasferta complessa e ne eravamo consapevoli, ma abbiamo faticato tanto ad entrare in partita e direzionare il gioco a nostro favore. Il merito va ovviamente anche agli avversari che hanno saputo metterci in difficoltà su tutti i fondamentali, in particolar modo in attacco».

Proprio per quanto concerne il piano offensivo coach Veronica Masella ha dichiarato: «Avremmo potuto fare di più soprattutto in attacco, gestendo meglio ogni palla. Ma ora testa subito alla prossima gara: come dico sempre, si gioca partita dopo partita, avendo sempre massimo rispetto verso tutti gli avversari».

I risultati della giornata di Serie C

È giunta al termine un’altra giornata di Serie C campana. Di seguito i risultati registrati nel girone B, in cui è inserito il Volley Napoli.

· Partenope Volley – ASD Volley Volla 0-3

· GLS Salerno Guiscards – I Koala Mignon-Chiara Dalba 3-0

· ABN V. Academy Agropoli-Paestum – Todis Pastena Volley 3-0

· Volley Project Pontecagnano – DP Noleggi Academy School Volley 1-3