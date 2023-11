‘Salsa al pesto’ parola più ricercata sul web

Il pesto è la salsa più ‘googlata’ al mondo, anche più di ragù e sugo al pomodoro.

A dirlo sono i dati ufficiali relativi a ricerche, posizionamento e trend della parola chiave ‘pesto’.

Un oro verde a tutti gli effetti quindi, che con l’avvio della campagna #Pesto Masterpiece of Liguria scala le classifiche del web con più di 40 mila ricerche superando i 300 milioni di risultati indicizzati.

In Italia la parola viene ricercata principalmente nel periodo primaverile-estivo, ma sono i dati internazionali a premiare la Liguria con un andamento di interesse alto e costante tutto l’anno.

Nello specifico, le keywords correlate con lo stesso intento di risultato fanno emergere che è il pesto alla genovese la ricetta più frequente tra le ricerche. Lo scrive in una nota Regione Liguria.

“Il pesto è un elemento riconosciuto e riconoscibile del Made in Italy – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, che vediamo dal report essere associato alla città di Genova. Questo significa che una porzione sempre più ampia di pubblico non solo è interessata a scoprirne gli ingredienti, ma ha anche ben presente dove si colloca nel mondo. Se si confronta la parola chiave ‘pesto’ con quelle di altre salse famose, per esempio ragù e salsa al pomodoro, è evidente come in Italia l’interesse per questo condimento sia decisamente più alto rispetto agli altri due. Anche in questa occasione – conclude Toti – i numeri sostengono la scelta di promuovere il territorio attraverso la sua icona gastronomica. Un ottimo segnale per il turismo ulteriormente stimolato dalla campagna #Pesto Masterpiece of Liguria presentata ieri a Londra”.

(Ansa)