Rissa in discoteca e ferisce una donna: fermata la mamma di Kata

Denunciata dalla polizia per lesioni aggravate Katherine Alvarez, la mamma di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze dal 10 giugno scorso: la donna avrebbe colpito al volto con un’arma da taglio una connazionale 21enne durante una lite scoppiata questa notte all’interno dei bagni di una discoteca fiorentina.

La vittima ha riportato cinque ferite al volto, tra la guancia e la sommità della testa, suturate con 18 punti, e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire alle cause della lite, forse scoppiata per rancori pregressi.

Non è stata rinvenuta neanche l’arma utilizzata e gli investigatori non escluderebbero che si tratti di un coltello per la compatibilità del tipo di ferite.

La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita dalla mamma di Kata, che l’ha colpita con un corpo contundente, mentre Katherine Alvarez ha spiegato di aver agito per legittima difesa.

Pochi giorni fa era finito nuovamente nei guai il padre della bambina, Miguel Angel Chicllo Romero.

