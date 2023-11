Pubblica illuminazione out: in centinaia per la petizione di ‘Aversa a Testa Alta’

“Sono centinaia i cittadini aversani che hanno aderito alla nostra petizione”: così Rosario Capasso, leader del movimento Civico ‘Aversa A testa Lata’ annuncia l’esito della raccolta firme indirizzata al commissario prefettizio Gerardina Basilicata chiedendo di intervenire tempestivamente per il ripristino della pubblica illuminazione in numerose zone della Città.

“Si tratta – ha spiegato Capasso – di una iniziativa che ha incontrato il favore e l’adesione di tantissimi aversani. Sono ormai un paio di settimane che tantissime strade sono totalmente al buio. A via Basile, via Pirandello, via Orabona, via Bersaglieri, via Iommelli, via Magenta, via Corcioni, via Verdi e tante altre ancora da giorni è sempre notte fonda. Un problema che non può e non deve essere ignorato”.

Per questo Capasso ha promosso con ‘Aversa a testa Alta’ una petizione all’attenzione del commissario straordinario.

“Non ci interessa – ha spiegato ancora l’ex consigliere comunale e vicepresidente della Provincia di Caserta – di addossare le colpe a qualcuno. A noi interessa solo aver portato all’attenzione del commissario la situazione per una rapida risoluzione”.

“Non dimentichiamo – ha concluso Capasso – che quello della mancata manutenzione della pubblica illuminazione con il mancato funzionamento della stessa riguarda anche di un problema di sicurezza. Alle 5 del pomeriggio è già sera e la mancanza di pubblica illuminazione rende queste strade appetibili a malintenzionati”.