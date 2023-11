Programma Natale a Lusciano: consiglieri minoranza disertano riunione

“Un programma redatto ed organizzato senza la minima considerazione, mancanza di confronto e proposte che potevano essere discusse con almeno la convocazione della Commissione delegata agli Eventi. Così, dopo un ufficiale invito ricevuto per la giornata di oggi, non abbiamo partecipato alla riunone”.

Così i consiglieri comunali di minoranza della coalizione ‘Movimento Patto Civico per Lusciano’ Dominga Inviti (Capogruppo di ‘Insieme per Lusciano), Marco Valentino (Capogruppo di ‘Noi per Lusciano’) e Renato Mottola (Capogruppo di ‘Lusciano Riparte’) hanno comunicato ufficialmente la loro non partecipazione alla riunione, in quanto “il programma natalizio è stato già deliberato in giunta e pubblicato sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Lusciano”.

“A pochi mesi dall’ insediamento della nuova amministrazione Mariniello arriva una nuova mancanza.

Noi siamo per la politica del confronto e della partecipazione. Ad oggi tutto ciò manca. Speriamo un futuro migliore per il nostro paese”.