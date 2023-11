Port’Alba, Sud Protagonista: “Soddisfatti azione intrapresa da sindaco di Napoli”

“Siamo soddisfatti dell’azione intrapresa dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per il recupero e la valorizzazione di Port’Alba, tema che abbiamo sollevato tempo fa, insieme con i rappresentanti di Associazioni culturali del territorio, in conferenza stampa, nella storica via dei librai, invitando il Comune di Napoli ad un intervento netto e tempestivo che prevedesse anche eventuali interventi in danno ai privati oltre ad un’azione complessiva per il rilancio dell’identità e della vocazione culturale dell’area”.

E’ quanto affermano il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, e il Segretario cittadino Rosario Pagano.

“Come proposto nell’ambito della nostra strategia per la ridefinizione del Piano di gestione del Centro Storico di Napoli patrimonio Unesco, anche l’area di Port’Alba deve essere interessata da un progetto di risanamento e di rilancio che vincoli le attività commerciali alla sua vocazione culturale e responsabilizzi i privati, che hanno il privilegio di avere proprietà all’interno di essa, nel rispetto e la cura dei luoghi” – aggiungono Ronghi, e Pagano, per i quali “in tale senso, le recenti decisioni comunali lasciano ben sperare a che questo antico luogo della cultura possa tornare ad esprimere appieno le proprie identità e valore. Nel contempo – concludono Ronghi e Pagano -invitiamo il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a sollecitare l’approvazione del disegno di legge a sostegno delle librerie e del mondo libraio, di cui si è fatto promotore”.