Orta di Atella piange Aniello Marino

E’ morto investito da un treno Aniello Marino, il 16enne di cui non si avevano notizie da 24 ore.

Il giovane si era allontanato ieri, da casa, intorno le 18.

Da quanto si apprende, il ragazzo sarebbe sceso alla stazione di Frattamaggiore (NA) poco distante da Orta, da un treno proveniente da Napoli.

Avrebbe attraversato i binari, evitando il sottopassaggio, e sarebbe stato investito da un treno in corsa, morendo sul colpo.

Dal momento che il corpo era dilaniato si è rivelato impossibile, in un primo momento, comprendere di chi si trattasse.

Il 16enne è stato identificato dai genitori, convocati sul posto dalle forze dell’ordine che, intanto, stanno effettuando accertamenti del caso. I resti del giovane sono stati trasferiti all’ospedale di Giugliano per esami medico-legali.

La madre Rosa aveva pubblicato sui social la notizia della scomparsa, appellandosi a chiunque potesse fornire informazioni utili per ritrovarlo.

“È con profondo dolore che condivido la triste notizia della scomparsa di Aniello Marino, nostro giovane concittadino di appena 17 anni. – ha fatto sapere il sindaco di Orta, Antonino Santillo – Abbiamo sperato fino all’ultimo che non si trattasse di lui. La sua prematura partenza ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità. In segno di condivisione del dolore e solidarietà nei confronti della famiglia, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. In questo momento di lutto, sentiamo il bisogno di concentrarci sul sostegno reciproco e sulla compassione. Dedichiamo questo tempo per onorare nel silenzio la memoria del giovane Aniello e riflettere sul vero senso della vita”.

“Uniamoci tutti nella preghiera e nell’affetto, mostrando la nostra solidarietà alla mamma, al papà e al fratellino in questo momento di difficile. Che il nostro abbraccio comunitario possa, anche se minimamente, lenire il dolore e la memoria del giovanissimo Aniello rimanga viva nei cuori di tutti quelli che lo hanno amato e dell’intera nostra città”.