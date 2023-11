Nasce Aversa Azzurra, il club Napoli dedicato a Maradona

Il 30 ottobre scorso, in un giorno speciale per tutti gli amanti del calcio e del mito indimenticabile di Diego Armando Maradona, i soci fondatori hanno annunciato la nascita del “Club Napoli – Diego Armando Maradona – Aversa Azzurra” in occasione del compleanno del leggendario calciatore argentino.

La data segna il punto di partenza per un’avventura interamente dedicata alla passione per il Napoli e al desiderio dei tifosi aversani di onorare la memoria del più grande calciatore della storia del calcio. La sede del “Club Napoli – Diego Armando Maradona – Aversa Azzurra” si trova in Via Veneto n. 6 ad Aversa.

Il Club è stato fondato grazie alla determinazione di un gruppo di appassionati del Napoli Calcio, uniti dalla volontà di creare un luogo in cui tutti i tifosi partenopei potessero riunirsi, condividere le emozioni del calcio e mantenere viva la fiamma del mito del leggendario “Pibe de Oro”.

Il Club non si limiterà al solo tifo e alla celebrazione del mito di Diego, si proporrà anche come un fulcro di varie iniziative sociali, oltre che sportive, che possano contribuire in modo significativo allo sviluppo della comunità aversana. I fondatori sono determinati a trasformare la passione per il calcio dei tantissimi tifosi aversani in un’opportunità per migliorare la vita delle persone.

Il “Club Napoli – Diego Armando Maradona – Aversa Azzurra” sarà un punto di incontro per i tifosi di tutte le età. Saranno organizzati eventi, iniziative sociali, trasmesse in diretta su maxischermo tutte le partite del Napoli e altri importanti eventi sportivi. Ci saranno progetti di volontariato, iniziative culturali e sarà dato ampio supporto alle cause benefiche locali.

L’intento dei soci è rendere questo club un luogo accogliente, una seconda casa per tutti coloro che condividono l’amore per il Napoli.

Inoltre, il “Club Napoli – Diego Armando Maradona – Aversa Azzurra” aderisce all’Associazione Italiana Napoli Club (A.I.C.N.), un’organizzazione che riunisce i Club Napoli presenti in Italia e nel resto del mondo, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la passione per il calcio Napoli, sostenendo e promuovendo iniziative benefiche e sociali a livello nazionale e locale.

Per celebrare il lancio del Club Napoli – Diego Armando Maradona – Aversa Azzurra, sono già in programma diverse iniziative speciali, tra cui una festa d’inaugurazione e una serie di progetti sociali a favore della comunità aversana.

Il “Club Napoli – Diego Armando Maradona – Aversa Azzurra” è aperto a tutti quelli che vogliono costruire una comunità di tifosi forte e unita, ispirata dalla grandezza di Diego Armando Maradona.

