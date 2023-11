Napoli nuovamente beffato nel finale: altro pari per gli azzurri

Incredibile ma vero, il Napoli viene beffato ancora una volta nel finale. Il Cosenza trova il gol del 3-3- ad un secondo dalla fine con un’autorete beffarda di Ercolessi.

Per i partenopei in rete De Luca, Salas e capitan Perugino.

PRIMO TEMPO

La prima occasione del match è del Cosenza con Petry che da posizione defilata prova ad impensierire Bellobuono, l’estremo difensore azzurro sventa la minaccia con un doppio intervento. A 3’ 19’’ la prima palla gol anche per il Napoli con Pesk ma il suo tiro viene ben respinto da Del Ferraro. A 4’ il Napoli passa in vantaggio sugli sviluppi di una punizione, i partenopei eseguono alla perfezione uno schema finalizzato poi da De Luca. Salas raddoppia per il Napoli, ancora una volta gli azzurri, in maniera egregia, da uno schema su punizione trovano la rete. A 8’04’’ Petry prova la giocata con una conclusione violenta da posizione ravvicinata, il tiro trova le mani di Bellobuono sulla traiettoria. A 12’ 25’’ Felipinho pericoloso da calcio piazzato, Bellobuono respinge in corner senza particolari difficoltà. A 14’18’’ grande parata di Bellobuono sulla conclusione di Felipinho, il portiere azzurro respinge sicuro. Il Cosenza accorcia le distanze a 17’56’’ con Petry, il Napoli perde palla in fase di impostazione e gli avversari non perdonano. L’ultima chance è a tinte azzurre con Galletto che prova la conclusione respinta dal portiere cosentino.

SECONDO TEMPO

A 2’50’’ Pesk va vicino al gol ma il suo tiro termina di poco a lato. A 3’23’’ Del Ferraro trova la rete, il portiere cosentino con una conclusione a fin di palo beffa Bellobuono. A 6’ 20’’ Salas prova due volte ad impensierire Del Ferraro ma l’estremo difensore rossoblù risponde presente. A 9’ 44’’ Fanelli prova a bucare Bellobuono ma il portiere azzurro, ancora una volta, non si lascia sorprendere. A 10’30’’ Borruto va vicinissimo al gol ma Del Ferraro con un doppio super intervento evita il gol. Dopo 4’’ Perugino porta in vantaggio il Napoli, lesto Ercolessi a battere velocemente la rimessa laterale, altrettanto lucido il capitano a metterla in rete. A 12’48’’ Ercolessi sfiora il quarto gol ma Del Ferraro attentissimo sul suo palo sventa la minaccia. A 17’40’’ il Cosenza schiera Felipinho come portiere di movimento e il Napoli prende clamorosamente il palo con Borruto che prova la conclusione a porta sguarnita. A 18’ 22’’ Bellobuono si supera con un grande intervento sul tiro di Petry. A 19’ 40’’ il Napoli va vicinissimo a chiudere la partita con Ercolessi ma Felipinho, portiere di movimento, la salva sulla linea. A 24’’ dal termine palo incredibile del Cosenza con Petry. A 1’’ gol del pareggio del Cosenza: Felipinho lancia in area l’ultimo pallone del match che finisce in rete dopo la decisiva deviazione di Ercolessi. Termina 3-3 la sfida.

E’ un Napoli che non sa chiudere le partite, il presidente Serafino Perugino non è contento dello spirito della squadra. “Sono sicuramente deluso per l’ennesima vittoria sfumata nel finale, ma nessuno deve usare l’alibi delle circostanze sfavorevoli che ci fanno sempre prendere gol negli ultimi minuti. Ho totale e incondizionata fiducia nel lavoro di Fulvio Colini, è gran parte della squadra che evidentemente non suda la maglia come dovrebbe ed è da gran parte di questo gruppo che mi aspetto un atteggiamento diverso in campo. Voglio meno parole e più fatti”.

NAPOLI FUTSAL-COSENZA 3-3 (2-1 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, De Luca, Salas, Perugino, Pesk, Arillo, De Simone, Galletto, De Gennaro, Caio, Borruto, Ercolessi. All. Colini.

COSENZA: Del Ferraro, Petry, Bavaresco, Poti, Marchio, Fanelli, Grandinetti, Labate, Pagliuso, Felipinho, Lambrè, Adornato. All. Tuoto.

MARCATORI: 4’ p.t. De Luca (N), 5’48’’ Salas (N), 17’ 56’’ Petry (C), 3’23’’ s.t. Del Ferraro (C), 10’34’’ Perugino (C), 1’’ Petry (C).

AMMONITI: 5’45’’ Grandinetti (C), 40’’ s.t. Marchio (C), 9’34’’ Pesk (N).

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Luca Serfilippi (Pesaro). CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli).

Cinque pareggi in 6 partite, il terzo consecutivo al Palajacazzi di Aversa dove il Napoli si è fatto rimontare dalla Meta Catania al 38′, dall’Ecocity Genzano al 39’30” e ora dal Cosenza al 39’59”.