Il Napoli Futsal guarda al derby con Sala Consilina

Settima giornata del campionato di Serie A New Energy, gli azzurri giocheranno domenica alle ore 18.15 il secondo derby stagionale in trasferta contro il Sala Consilina.

La gara sarà trasmessa su Sky Sport al canale 202.

Dopo il pareggio subito all’ultimo secondo contro la Pirossigeno Cosenza, gli azzurri necessitano di punti importanti per trovare fiducia e consapevolezza delle proprie forze.

Di fronte il Napoli avrà un avversario che, seppur neopromosso in questa stagione, sta facendo grandissime cose, non risentendo affatto del salto di categoria.

Queste le parole di presentazione del match da parte del tecnico partenopeo Colini: “La ‘pareggite’ è l’ultimo dei problemi, abbiamo tanti giocatori in condizioni difficili se non addirittura infortunati. La squadra è in costruzione e siamo in una fase di crescita tattica che durerà tre-quattro mesi. Abbiamo avuto delle incertezze e della sfortuna in molte partite, dobbiamo trovare una strada per la compattezza e un DNA comune. Abbiamo fatto errori individuali e collettivi in momenti cruciali della partita”.

“Giocheremo in un campo difficile, dovremmo dimostrare di aver incamerato gran parte di quel DNA che cerchiamo. Siamo una squadra nuova, con staff e giocatori nuovi, ci vorrà un girone di assestamento. Non possiamo guardare i risultati, è troppo presto”, conclude il mister.

Luca De Simone ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Sala Consilina: “Siamo in questo periodo difficile ma se analizziamo le partite andiamo sempre in vantaggio e subiamo pochi gol. Tutti cerchiamo di dare il nostro contributo, sto cercando di allenarmi forte per aiutare la squadra. Non dobbiamo abbassare la guardia e prestare maggiore attenzione, affronteremo una squadra forte con tanti napoletani che vorranno fare bene e daranno la vita per fare risultato. È il momento giusto per svoltare la classifica, abbiamo grandi possibilità per alzare il morale”.

Il Sala Consilina occupa la quinta posizione in classifica con 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte contro L84 e Active Network. La squadra non ha mai perso in casa collezionando tre vittorie su tre e riuscendo a battere anche la capolista Olimpus Roma. Il capocannoniere della squadra è Renzo Grasso, ex della sfida, il difensore ha messo a segno quattro reti in questa stagione.

Cutrignelli e Salas i giocatori più pericolosi della rosa, esperienza e qualità al cospetto di un roster che ha il giusto mix tra giovani ed esperti. Fabio Oliva, ex conoscenza partenopea, è il tecnico dei salesi che proverà, contro il suo passato, a far volare ancora più in alto i colori del Sala Consolina in un derby che si preannuncia entusiasmante.

La sfida sarà diretta da Dario Pezzuto (Lecce), Paolo De Lorenzo (Brindisi), Nicola Maria Manzione (Salerno), al cronometro Antonio Dan Campanella (Venosa).