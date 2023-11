Lusciano. Via Acerbo, minoranza: “Amministrazione Mariniello affossa le attività commerciali”

Commercianti e cittadini messi in ginocchio solo ed esclusivamente per volere di qualche amministratore dell’attuale maggioranza, capeggiata dal Sindaco Giuseppe Mariniello.

Sul cambio della viabilità intervengono – tramite nota stampa – i consiglieri comunali di minoranza del gruppo ‘Patto civico per Lusciano’.

“La petizione sottoscritta da più di 120 cittadini volta ad evitare il cambio del senso di circolazione già protocollata in data 22 novembre 2023, non interessa all’amministrazione che procede senza logica alcuna in virtù di una promessa elettorale, non calcolando i danni inimmaginabili e irrimediabili per chi fa commercio, soprattutto in vista del prossimo periodo natalizio, momento proficuo per le casse di chi esercita attività”, si legge nella missiva.

“Noi consiglieri di minoranza chiediamo la revoca immediata di questa ordinanza ‘scellerata’ figlia di un indirizzo politico privo di qualsiasi logica”, conclude la nota stampa.