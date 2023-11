Lusciano. Divieto accesso via Acerbo: arrivano le critiche

“L’amministrazione ha deciso senza alcun criterio di viabilità di rendere via Acerbo inaccessibile ai cittadini di Lusciano in quanto con il divieto di accesso in direzione di Aversa creerebbe un significativo danno a tutti i commercianti di via Acerbo, nonché un serio problema, appunto, di transito. Non si comprende tale scelta, se non che per una eventuale promessa elettorale”. A denunciarlo, tramite nota stampa, il consigliere comunale del gruppo di minoranza ‘Lusciano Riparte’.

“Resta invece prioritario affrontare il problema di via Manzoni, in quanto tale strada dovrebbe essere resa a senso unico, avendo la possibilità, con la sua parallela Via Carminiello, di snellire il traffico e consentire di poter parcheggiare sul lato della stessa”, ribatte Mottola.

“A tal fine sono già più di 100 cittadini che hanno sottoscritto una petizione affinché tale obbrobrio di Via Acerbo non si compia. Mentre si chiede di intervenire su via Manzoni dove effettivamente esiste un problema di transito, anche se, forse, qualcuno della maggioranza vuole agevolare parenti ed amici”.

“Quindi, con disapprovazione, prendiamo atto che le decisioni in questo Paese vengono prese solo per convenienza politica (consenso elettorale) e non per esigenze effettive dei cittadini”.