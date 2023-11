Saranno tre esperti a visitare e periziare Francesco Plumitallo

Il Giudice dott.ssa Alessandra Grammatica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alla presenza del Sostituto Procuratore dott. ssa Chiara Esposito e degli avvocati Crisileo, ha conferito l’incarico per effettuare la perizia psichiatrica in incidente probatorio per il trentenne di Capodrise, Francesco Plumitallo, detenuto nel reparto psichiatrico del Carcere sammaritano e accusato di aver strangolato la madre Patrizia Lombardi Vella, 55 anni da tutti conosciuta come Rosa.

L’omicidio avvenne nella loro casa a Capodrise (Caserta) il 14 novembre scorso. Due i periti di ufficio nominati dal Gip: lo psichiatra prof. Raffaele Sperandeo con la psicologa dott. ssa Pasqualina Perna affiancati dal consulente psichiatra di parte il dott. Giovanni D’Angelo.

Dovrà essere dovrà valutata sia la capacità di intendere e volere da parte del giovane matricida al momento del fatto sia la sua capacità di affrontare il processo. A chiedere la perizia psichiatrica, mediante incidente probatorio, sono stati i difensori di Plumitallo, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo durante l’udienza di convalida dell’arresto cui seguì il parere favorevole del PM, il dott. Giacomo Urbano.

Lo psichiatra Giovanni D’Angelo ha avuto in cura Francesco prima che venisse preso in carico dall’Unita’ Operativa di Salute Mentale di Marcianise.

Il Giudice ha fissato per il 7 dicembre lo svolgimento dell’incidente probatorio che serve per stabilire il prosieguo del processo e soprattutto se il Plumitallo è socialmente pericoloso.

Intanto è stata confermata per ora la custodia cautelare in carcere per il 30enne che si trova ristretto in un reparto ‘speciale’ del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere dove viene controllato a vista dagli agenti, temendo possibili suoi atti di prevedibile autolesionismo.