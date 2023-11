Denuncia marito violento, lui la segue in caserma e la picchia

Ha seguito la moglie mentre andava in caserma dai carabinieri di Monza per denunciarlo per maltrattamenti e quando lei è uscita ed è salita in auto, la ha aggredita colpendola a schiaffi.

Voleva che lei ritirasse la denuncia.

Grazie all’intervento di alcuni passanti, i militari sono intervenuti poco dopo e lo hanno arrestato per maltrattamenti.

Si tratta di un operaio di 49 anni, ora in carcere in attesa della decisione del Gip.

Ieri la moglie, 45 enne, si è presentata dai carabinieri per denunciarlo, a seguito di una lunga serie di episodi di soprusi e violenze domestiche.

Firmato il verbale, la donna è uscita dagli uffici dell’Arma e si è diretta alla sua macchina, posteggiata poco lontano, in via Azzone Visconti. Lì il marito l’ha sorpresa, ha aperto lo sportello della vettura e le ha gridato contro: “ritira la denuncia”, poi ha iniziato a colpirla.

Attirati dalle urla e dal pianto disperato di lei, alcuni passanti sono intervenuti per bloccarlo, mentre qualcuno ha telefonato al 112. In pochi attimi una pattuglia del Radiomobile monzese è intervenuta, ponendo fine all’aggressione.

Arrestato in flagranza, il 49 enne era già stato sottoposto a un divieto di avvicinamento a un’altra donna, una funzionaria di banca con cui aveva avuto una relazione, per averla pedinata e averle rubato oggetti dopo essersi intrufolato in casa sua.

(Ansa)