Comunali Aversa, sicurezza e sanità al tavolo cdx-civiche

Si è tenuta questa sera, presso la sede dell’Associazione ‘Silvio Berlusconi, la riunione del centrodestra a cui hanno preso parte anche le liste civiche, alla presenza, dei coordinatori provinciali e cittadini.

Per Fratelli d’Italia erano presenti On. Marco Cerreto, Dr. Rosario Ippone, Sig. Valerio Ferrara; per Forza Italia presenti Avv. Gianpaolo Dello Vicario, Dr.Isidoro Orabona, Dott. Pasquale Diomaiuta e Stefano Di Grazia; per la Lega erano presenti Dr. Salvatore Mastroianni, Dr. Carlo di Dato; ed infine Noi Moderati con l’Avv. Angelo Maria Lettera, Dr. Vincenzo Gallozzi.

Per quanto riguarda le liste civiche: Avv. Paolo Galluccio quale coordinatore di Forza Aversa; Avv. Luca Granata per le liste Aversa Domani ed Aversa Futura; l’Avv. Francesco Di Palma per la lista Siamo Aversa; Raffaele Marino per la lista Aversa al Centro.

Compattezza, unità e convergenza di intenti registrata anche stasera intorno al tavolo normanno del centrodestra – allargato anche alle civiche – ribadendo alla programmazione unitaria sia del programma sia per l’individuazione della “sintesi”.

Sono state tracciate alcune linee programmatiche sia squisitamente politiche, in cui, si è parlato di apertura anche ad altre figure di centro – centrodestra pur sempre nel rispetto delle regole e criteri sacramentati in precedenza.

In prosieguo si sono affrontate alcune questioni di naturaprogrammatica, in cui, si è sottolineata la questione afferente la sicurezza cittadina.

In particolare, ci si è soffermati, poi, su questioni inerenti la sanità e, più precisamente l’On. Cerreto, ha assicurato che di qui a breve saranno erogati dei fondi dal governo centrale per la realizzazione ed ampliamento di alcuni blocchi sanitari.

Sono state, poi, approfondite talune criticità, in particolare, sul pronto soccorso e su alcuni reparti completamente desueti e fatiscenti dell’ospedale Moscati.

Ancor più ci si è soffermati sulla valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale; sul valore dell’associazionismo e sulla necessità in alcune zone di valorizzare il ruolo delle parrocchie e associazioni cattoliche; di riunire tutte le forze cittadine imprenditoriali, commerciali e artigianali affinché siano attori in città di iniziative e rigenerazione urbana.

Nel riscontrare e verificare l’assoluta compattezza ed unità di intenti e, nel voler dare uno slancio e maggior celerità all’azione politica, nei giorni prossimi a seguire, sempre presso la Sede dell’Associazione “Silvio Berlusconi” ci sarà un nuovo tavolò interpartitico.