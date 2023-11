Comunali Aversa, rinviata decisione su candidato sindaco cdx

Si è riunito nel pomeriggio, presso la studio del dott. Isidoro Orabona, il tavolo di tutti i partiti di centrodestra e delle liste civiche, alla presenza, di alcuni coordinatori provinciali e di quelli cittadini.

Per Fratelli d’Italia erano presenti On. Marco Cerreto, Dr. Rosario Ippone, Sig. Valerio Ferrara; per Forza Italia erano presenti Avv. Gianpaolo Dello Vicario, Dr.Isidoro Orabona, Dott. Pasquale Diomaiuta e Stefano Di Grazia; per la Lega presente Dr. Carlo di Dato; Noi Moderati erano rappresentata dall’Avv. Angelo Maria Lettera, Dr. Vincenzo Gallozzi.

All’incontro presenti le liste civiche: Michele Galluccio e Avv. Paolo Galluccio quale coordinatore di Forza Aversa; Avv. Luca Granata per le liste Aversa Domani ed Aversa Futura; l’Avv. Francesco Di Palma per la lista Siamo Aversa; Raffaele Marino per la lista Aversa al centro; e il soggetto politico guidato da Luigi Folgani.

La discussione incentrata sul nome del candidato sindaco che guiderà la coalizione del centrodestra alle prossime elezioni.

Oltre al nome dell’avv. Alfonso Oliva, proposto da Fratelli d’Italia è emerso anche quello dell’avv. Antonio Farinaro avanzato dalla lista civica Forza Aversa e condiviso anche dalle due liste civiche Aversa Domani ed Aversa Futura (ispirate da Orlando de Cristofaro) e dalla lista Siamo Aversa mentre le altre due liste civiche Aversa al centro e quella presentata da Luigi Folgani si sono astenute.

Preso atto della proposta unilaterale delle liste civiche, i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati all’unanimità hanno chiesto un rinvio a dopo le elezioni provinciali per cercare di trovare una sintesi in quanto l’unico obiettivo è l’unità e compattezza politica del centrodestra cittadino.

Le liste civiche, nel prenderne atto e nel rispetto del ruolo dei partiti, hanno aderito.