Comunali Aversa, LPCS tra ascolto cittadini e future alleanze

Il movimento politico ‘La Politica che Serve’ in queste settimane è impegnato nel proseguire nell’ascolto attento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini “insieme all’analisi puntuale di quanto fatto, di quanto programmato in questi anni di amministrazione e anche di quanto non fatto. Riteniamo che un dialogo aperto e inclusivo, anche critico sia fondamentale per continuare a costruire un futuro migliore per tutti i cittadini”.

“In questa fase cruciale, a poche settimane dalle dimissioni del Sindaco, lavoriamo insieme per formare una lista coesa che possa continuare e potenziare il progetto politico avviato nel 2019 – si legge nella nota -. La collaborazione con altri movimenti politici e culturali e l’unità valoriale come equità, rigore e trasparenza, sono al centro della nostra agenda politica, poiché crediamo che solo insieme possiamo affrontare le sfide attuali e cogliere le opportunità che si presentano”.

“È con grande orgoglio che sosteniamo la continuità dell’azione di coordinatore del movimento sul piano politico di Antonio di Ronza. Il suo impegno e la sua visione sono stati fondamentali nelle fasi più delicate di questi anni, e confidiamo che il suo ruolo continuativo porterà a ulteriori successi per il bene della comunità e del movimento civico che abbiano rappresentato in questi anni in Consiglio Comunale ed in Giunta con il Sindaco Alfonso Golia”, affermano i rappresentanti del movimento civico.

“Siamo al servizio della città, pronto a lavorare instancabilmente per continuare a costruire un futuro migliore e inclusivo per tutti. Nelle prossime settimane incontreremo i rappresentanti delle associazioni e dei movimenti politici e culturali che hanno animato e partecipato al successo elettorale della lista civica ‘La Politica che Serve’ attribuendogli lo straordinario risultato di lista più votata nella coalizione di centrosinistra. Auspichiamo che questo percorso possa vedere sempre più partecipazione ed entusiasmo ed unità di intenti per continuare un percorso interrotto per ragioni personali lo scorso ottobre a pochi mesi dalla fine naturale della consiliatura”.