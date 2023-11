Cesa. Tasse ed errori: Comune sospende procedure della Sogert

Problemi ed errori nelle procedura di riscossione delle tasse da parte della Sogert.

Stamane l’amministrazione comunale di Cesa – guidata dal sindaco Enzo Guida – ha tenuto una lunga riunione operativa con i responsabili della società che, per conto del Municipio, cura la riscossione dei tributi.

“Sono state rappresentate una serie di problematiche, sono stati evidenziati una serie di aspetti critici. Abbiamo chiesto alla Sogert una relazione dettagliata, per comprendere, in base alla casistica, gli errori che si sono verificati – spiega il sindaco -. Da parte nostra non vogliamo creare difficoltà al cittadino/contribuente. Abbiamo messo in atto strumenti, come la rateizzazione, per cercare di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Al momento abbiamo chiesto di sospendere le procedure esecutive in corso, per una verifica, ulteriore, delle posizioni debitorie”.