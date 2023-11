Cesa. Decadano i 4 consiglieri di minoranza

E’ stata votata nel corso del consiglio comunale la decadenza dei quattro consiglieri comunali di opposizione.

Ai consiglieri comunali del gruppo ‘Uniti per Cesa’ – Amelia Bortone, Carmine Alma, Ernesto Ferrante e Maria Paola Verde – venivano contestate otto assenze alle adunanze del civico consesso tra fine marzo e luglio dello scorso anno.

Per il presidente del consiglio Domenico Mangiacapra le assenze erano ingiustificate; invece per i consiglieri di minoranza, la loro non presenza ai consigli, era forma di protesta per le convocazioni mattutine.

Stamane, nella seduta mattutina, l’intera assise ha deliberato la decadenza dei consiglieri del gruppo UpC.

Per il deputato Gimmi Cangiano, presidente provinciale di FdI Caserta «si è consumata oggi una delle pagine più brutte della politica casertana degli ultimi decenni. Senza entrare nel merito della legittimità o meno della decadenza, situazione che comunque provvederemo a verificare nelle sedi opportune a totale supporto e sostegno del nostro consigliere Ernesto Ferrante, resta l’amarezza per una decisione che in una manciata di minuti cancella la volontà elettorale di parte della comunità di Cesa, che nel 2020 ha scritto quei nomi e quei cognomi su una scheda elettorale».

«Uomini e donne che avrebbero il diritto di sentirsi e vedersi rappresentati da chi hanno liberamente e convintamente scelto, ma che purtroppo dovranno restare orfani dei loro rappresentanti per gli anni che ancora mancano alla fine del mandato elettorale. E’ questo l’epilogo triste di una vicenda che davvero forse non lo trova un precedente recente. E’ questa la testimonianza plastica di una Politica che ha perso autorevolezza dignità e rispetto. Comunque finirà questa storia, oggi nel decadimento di quei 4 Consiglieri Comunali c’è una sconfitta che è un pochino di tutti».

Salvo provvedimenti in extremis, il consigliere Ernesto Ferrante (candidato di Fratelli d’Italia) è ineleggibile alle elezioni provinciali in programma per il prossimo 10 dicembre.