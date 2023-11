Centro Democratico Campania, Margherita Rebuffoni nuova commissaria regionale

In vista dell’avvio della fase congressuale, calendarizzata a partire dal prossimo gennaio, la guida politica di Centro Democratico in Campania passa alla Commissaria Regionale Margherita Rebuffoni.

“Nel ringraziare il Commissario uscente, dott. Vincenzo Varriale, per il lavoro fin qui svolto, avviamo fin da ora le convocazioni dei congressi territoriali, che andranno a eleggere la nuova classe dirigente di Centro Democratico in Campania”, comunica la Commissaria Rebuffoni.

“I congressi sono la massima espressione democratica e rappresentativa dei partiti – continua Rebuffoni – e siamo pronti a dare il via alla riorganizzazione del partito in tutta la regione, così come deliberato dal Consiglio Nazionale di CD un anno fa”.

“Saranno dapprima celebrati i congressi cittadini e provinciali e, al termine di questa prima fase, quello regionale, che sancirà il termine del mio lavoro e del mio mandato con il passaggio del testimone alla coordinatrice o al coordinatore eletti alla guida della regione – conclude Rebuffoni.

La nuova Commissaria Regionale da parte sua è già pronta a riunire i rappresentanti del partito e gli eletti in Campania fin dai prossimi giorni per calendarizzare i congressi e preparare insieme le condizioni per un nuovo rilancio dell’iniziativa politica di CD in tutti i territori in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali.