Si è tenuto stamane a Caserta il congresso che ha decretato il nuovo direttivo provinciale di Fratelli d’Italia.

Il deputato Gimmi Cangiano eletto nuovo coordinatore provinciale; suo vice, il consigliere regionale Alfonso Piscitelli.

“L’emozione di una elezione a Presidente della mia comunità per me carica di significato – queste le prime parole di Gianni Cangiano da neo coordinatore provinciale di FdI Caserta -. E che dà senso ad un percorso che parte da lontano e che lontano andrà”

“Sapere di poter guidare la Comunità che qui ho contribuito a creare, ad alimentare e a sostenere, mi riempie di responsabilità. Ma anche di orgoglio. Perché continua un viaggio iniziato tanti anni fa, che in questi anni ha visto il contributo determinante di tanti amici e che continuerà insieme a loro ed insieme ad una squadra che rappresenta l’essenza stesso di un progetto che si conferma forte e vincente. Perché dove il pensiero divide, è la fiamma che arde sempre ad unirci ancora. E ancora una volta. E per sempre. In questa che è la mia e la nostra storia infinita…”.

Nel coordinamento anche gli aversani Francesca Marrandino, Enzo Pagano e l’ex consigliere comunale Alfonso Oliva.

“Un risultato importante raggiunto grazie alla coerenza e al lavoro che da sempre ho messo in campo – ha detto Oliva -. Sono sicuro che insieme faremo grandi cose, per fratelli d’Italia e per la Provincia di Caserta!”.

Oliva, consigliere comunale uscente, è in lizza come candidato sindaco del centrodestra per le prossime comunale ad Aversa dopo la caduta dell’amministrazione di centro sinistra guidata dall’ex sindaco Alfonso Golia.