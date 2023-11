Aversa. Tappa del ministro Nordio al Tribunale di Napoli Nord

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fatto tappa ad Aversa per inaugurare tre nuove aule per le udienze penali al tribunale di Napoli Nord. Ad accompagnarlo anche il Capo di Gabinetto Alberto Rizzo. Ad accogliere Nordio, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, l’Avv. Gianluca Lauro, il Presidente del Tribunale, il Dott. Pierluigi Picardi e il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, la Dott.ssa Maria Antonietta Troncone. Il Presidente del Tribunale Pierluigi Picardi ha dichiarato la sua gratitudine al Ministro per la visita e ha riaffermato l’importanza di dare all’utenza un sistema adatto alle esigenze dei cittadini. Il foro dell’area nord di Napoli comprende 38 comuni fra le province di Napoli e Caserta, molti con problemi in termini di criminalità organizzata. “Una sorta di miracolo, realizzato in appena un mese – ha detto il Guardasigilli –. Da anni questi locali erano sottoutilizzati. Il nostro lavoro è orientato a rendere la giustizia più efficiente”. “Qui – ha aggiunto l’esponente del governo Meloni – abbiamo dimostrato un esempio di concretezza, dimostrando di poter raggiungere risultati quando si lavora in modo sinergico, come hanno fatto i nostri uffici con il presidente del Tribunale, il Procuratore e l’Ordine degli Avvocati”. “La creazione di nuove aule di giustizia nel Tribunale di Napoli Nord è solo un passo di un percorso più lungo che è ormai è stato intrapreso con le Istituzioni per porre fine alle criticità che affliggono gli Uffici Giudiziari”, ha concluso il ministro.

Il Presidente Gianluca Lauro ha convenuto con il Ministro e con il Capo di Gabinetto circa l’importanza di una sempre crescente semplificazione delle procedure, anche mediante l’implementazione della tecnologia, come fatto presente dal Ministro.

D’altronde in questo il Presidente Gianluca Lauro ha precorso i termini dal momento che ha, nei mesi precedenti, proceduto alla dotazione diversi Uffici del Giudice di Pace di strumentazioni informatiche, al sol fine di contribuire alla efficienza del Sistema Giustizia nel Circondario.

“Quello di oggi è un piccolo traguardo che è frutto di sacrifici notevoli, da parte di tutti e in particolare degli avvocati del nostro foro, che hanno dovuto affrontare non pochi disagi a causa dello spostamento dell’Ufficio UNEP in una sede distante dal Tribunale”, ha detto il Presidente del COA di Napoli Nord l’avv. Gianluca Lauro.

“Il giusto bilanciamento è dato dal fatto che queste nuove aule di penale rappresentano un passo avanti significativo nella riduzione dei tempi dei processi, che porterà certamente ad un miglioramento tangibile nella gestione delle attività giudiziarie. Tuttavia, dobbiamo considerare questo successo come un punto di partenza e non come un traguardo finale. Il nostro circondario conta circa un milione di abitanti, e occorre continuare a lavorare insieme per affrontare le sfide e ridurre ulteriormente i tempi di attesa per la giustizia”.