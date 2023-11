Aversa. Sindaco ed ex consiglieri lanciano ‘Spazio Città Live’

Aperto ufficialmente stamane un nuovo nuovo luogo di incontro e ascolto: ‘Spazio Città Live’ guidato dal sindaco Alfonso Golia, Domenico Menale, Antonio Andreozzi, Paolo Cesaro, Mariano Scuotri e dalle ex assessori Anna Sgueglia (Cultura) e Francesca Sagliocco (Finanze).

“Uno spazio per continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni all’interno della Casa comunale, ascolto e confronto con tutte e tutti. Abbiamo scelto di chiamarlo ‘Spazio città live’ perché non lo intendiamo come come un semplice comitato elettorale ma come un luogo aperto e da vivere ogni giorno – fanno sapere i promotori. Questa mattina abbiamo condiviso emozioni con tantissime persone intervenute che hanno manifestato vicinanza affetto e stima e soprattutto la volontà di continuare a condividere un percorso politico. Questa apertura è un atto doveroso per dare continuità all’importante attività politica avviata dal giugno 2019 e che aveva ed ha come fine il risanamento della cosa pubblica cittadina, base ineludibile per costruire una città per tutti”.

“Restiamo fedeli al nostro modo di intendere l’impegno pubblico e cioè al servizio della nostra comunità, portando avanti quanto avviato nel 2019. Questo luogo sarà, soprattutto, un centro per spiegare quanto fatto, analizzare ciò che non ha funzionato, per imparare dagli errori e migliorare costantemente. Il nostro operato merita il giudizio del popolo, non di pochi consiglieri che hanno prioritizzato interessi politici personali al bene collettivo, interrompendo l’attività a pochi mesi dal voto per paura della programmazione e delle opere che iniziavano a concretizzarsi”.

“Siamo consapevoli che il cammino sarà impegnativo, ma siamo determinati a percorrerlo casa per casa, strada per strada, quartiere per quartiere. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente, perché è solo attraverso il coinvolgimento di ciascuno che possiamo costruire una comunità più forte e resilientemente orientata al futuro. Restiamo a disposizione della città lavorando con grande umiltà per ritornare forza di governo”.