Aversa. Rifiuti, lavoratori Tekra saranno in presidio a Piazza Municipio

“Dopo circa un mese di denunce pubbliche, avvisi e richieste di confronto con l’azienda Tekra e verso il Commissario Prefettizio, tutto tace tranne la nostra voce”. E’ quanto fanno sapere i lavoratori della Tekra (azienda addetta alla raccolta rifiuti nella città di Aversa) tramite il sindacato USB nell’annunciare un presidio per il 5 dicembre – alle ore 10:30 – in Piazza Municipio ad Aversa.

Vari i problemi segnalati. Tante le violazioni registrate. Troppi i lavoratori sotto inquadtamento professionali.

“Le ‘ex isole ecologiche’ (in via Perugia ed ai Cappuccini) della Città di Aversa sono diventate due discariche abusive a cielo aperto e pericolose per i lavoratori che ci operano, ma anche per la stessa salvaguardia e incolumità della sicurezza e della salute pubblica della cittadinanza nell’Agro Aversano – fanno sapere i sindacalisti -. Vogliamo il loro immediato ripristino nel rispetto delle norme di sicurezza e di agibilità secondo le leggi in materia di igiene ambientale e di lavoro.

“La Sede ed il deposito dei mezzi della TEKRA, situata a Casaluce, come gli stessi container usati da ufficio e spogliatoi sono insufficienti, logisticamente inadeguati per il numero di lavoratori che operano presso l’azienda, vanno riportati ad Aversa. Inoltre il Sito è situato in un’azienda di autodemolizioni sempre a Casaluce, su di una fogna a cielo aperto, dove le norme igieniche-sanitarie e ambientali non vengono rispettate, addirittura manca acqua potabile e servizi igienici adeguati per oltre 100 tra lavoratrici e lavoratori della TEKRA”.

“E’ ora di protestare e far sentire la nostra voce, per i nostri diritti! Si invitano tutti i lavoratori alla partecipazione, l’invito è steso alla stessa Cittadinanza, alle Associazioni e Comitati a difesa dell’Ambiente, come a Forze Politiche e alla Stampa per discutere di come risolvere i tanti problemi da parte nostra sottolineati e denunciati a mezzo stampa”.