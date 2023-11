Aversa. Rifiuti, annunciato lo sciopero: ‘Tekra silente ed assente’

Dopo assemblee e incontri con i lavoratori dell’igiene ambientale nella Città di Aversa, la USB Campania dichiara sciopero per tutti i turni di lavoro, il prossimo 5 Dicembre.

“La Tekra dopo ripetuti inviti al dialogo, da parte nostra, per iniziare un percorso di risanamento delle tante problematiche nei siti di Aversa rimane silente e chiusa per un confronto risolutivo e costruttivo”, fanno sapere i sindacalisti.

“Nel sito di Casaluce, dove è situata la rimessa degli automezzi usati per la raccolta dei rifiuti della Città di Aversa ed i container usati come uffici e spogliatoi da tutte le lavoratrici e lavoratori della TEKRA, manca acqua potabile da bere e per farsi una doccia a fine turno, inoltre lo stesso sito è situato in un’azienda di rottamazione e su una fogna a cielo aperto strapieno di ratti e usato spesso come deposito di rifiuti. Una violazione ed una realtà insostenibile per chi la vive”.

“La USB segnala le due ex isole ecologiche (via Cappuccini e via Perugia, angolo viale Europa; ndr) chiuse per mancanza di sicurezza alcuni anni fa, mai ripristinate dall’Amministrazione Comunale. Sono oggi utilizzate normalmente dai lavoratori della TEKRA in condizioni ambientali e di sicurezza peggiorative per i lavoratori ma anche e soprattutto per la stessa cittadinanza Aversana”.

RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AZIENDALI DA CAMBIARE

“Impianti antincendio inesistenti, uffici devastati, rifiuti pericolosi trattati sul posto e spesso in modo non conforme per le norme della sicurezza ambientale e di lavoro sono la prassi nelle due ex isole ecologiche situate in *via Perugia* ed ai *Cappuccini* dove i lavoratori sono costretti ad operare. Anche l’area antistante lo stadio Comunale è usata dalla Tekra come luogo per il travaso di ogni tipo di rifiuto, anche umido, dai camioncini ai tir più grossi con regolare sversamento di percolato nel parcheggio pubblico”.

L’AMBIENTE VA DIFESO, PRIMA DI TUTTO SICUREZZA

“L’USB denuncia e fa presente le criticità inerenti all’inquadramento professionale di svariati dipendenti sulla base delle mansioni ad oggi effettivamente svolte. I dispositivi di sicurezza sul lavoro sono una kimera per i lavoratori della TEKRA, costretti ad adoperarsi con propri fondi”.

‘Stop allo Scempio Ambientale Aversa appogia sciopero USB

Il Comitato ambientale Aversano appoggerà lo #Sciopero indetto dall’ USB Campania e dai lavoratori della TEKRA per il 5 dicembre, Società di raccolta dei rifiuti ad Aversa da alcuni anni.

“Anni in cui le nostre denunce per violazione della sicurezza ambientale sono state parecchie e che hanno interessato anche le ex isole ecologiche Aversane in via Perugia (viale Europa) ed ai Cappuccini, diventate oramai discariche a cielo aperto e soprattutto pericolose per la salute pubblica e a danno dei cittadini e anche degli stessi operatori che sono costretti a lavorare in situazione di enormi pericolosità e violazioni. Solo alcune settimane fa si denunciava le condizioni in cui Cappuccini ma anche il sito in via Perugia sono stati oggetto dell’ennesima nostra segnalazione per presenza di eternit e altri rifiuti speciali”.

Rifiuti pericolosi e non, sversamenti illeciti, percolato e tanto altro la fanno da protagonisti nelle due ex isole ecologiche Aversane, chiuse grazie a nostre segnalazioni di continue violazioni, di mancanza di sicurezza e del rispetto delle norme ambientali”.

“Gravità che minavano la salute pubblica e l’ambiente, oggi tali pericolosità sono cresciute e le violazioni aumentate, grazie anche all’amministrazione Comunale Aversana che non ha mai risanato le due aree e che oggi sono normalmente usate dai lavoratori della TEKRA per il trattamento dei rifiuti della Città, comprendendo anche rifiuti e scarti pericolosi per la Salute pubblica e l’ambiente. Il 5 dicembre saremo in piazza a fianco dei lavoratori per solidarietà e a difesa della nostra città ed il nostro territorio”.

“Cittadine e Cittadini Aversani sarà l’occasione per ribadire anche all’attuale Commissario delle proprie responsabilità nel Municipio, per aprire un giusto dialogo e pretese verso il futuro sindaco di Aversa e la futura giunta, chiunque essi saranno. Ribadiremo che la salute pubblica e la difesa dell’ambiente devono essere priorità per la nostra cittadina. Città al centro del triangolo della “Terra dei Fuochi” soggetta spesso, come noto, a traffici illeciti di ogni tipo di rifiuto pericoloso e dannoso, come succede nel resto dell’Agro Aversano, dove malattie oncologiche e malaffare la fanno da padrone. I patti criminali tra politica, imprenditori ed #ecomafie devono essere spezzati e non assecondati”.

“Invitiamo tutte e tutti alla massima partecipazione allo Sciopero indetto, che vedrà un presidio statico il 5 dicembre sotto il Comune di Aversa, sia dei lavoratori che di noi Comitati ambientalisti per denunciare gravi violazioni e per sensibilizzare le istituzioni ad affrontare le note problematiche con bonifiche dei siti segnalati ed effettuare azioni di ristrutturazione per il ripristino delle due isole ecologiche Aversane. Importantissime per un ciclo di rifiuto ecosostenibile e di riciclo dei rifiuti ma soprattutto per ascoltare la voce dei lavoratori impegnati in un servizio essenziale per la Città ed i suoi cittadini”.