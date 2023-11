Aversa. Processo ‘The Queen’: condanna per l’ex sindaco De Cristofaro

8 condanne e 31 assoluzioni: è quanto disposto dalla Terza Sezione Penale che ha visto coinvolti 39 imputati.

L’inchiesta giudiziaria del marzo 2017 investì politici, amministratori pubblici in carica e non, imprenditori, professionisti, docenti universitari, commercialisti, ingegneri e faccendieri di una decina di comuni tra Napoli e Caserta.

Stangata per il progettista La Regina, Avecone e De Cristofaro.

Per l’ex sindaco di Aversa, Enrico De Cristofaro è arrivata la condanna a 4 anni di reclusione. I fatti riguardano quando il De Cristofaro ricopriva la carica di presidente dell’Ordine Provinciale degli Architetti di Caserta, prima di essere eletto primo cittadino nella cittadina normanna.

Fatti che riguardavano Aversa in modo ‘indiretto’, visto che si trattava dell’appalto per la ristrutturazione della “Casa dello Studente” sita in via Saporito in “Casa dello Studente”. La struttura non fu mai utilizzata dall’attuale Vanvitelli (ex Sun): il Comune avviò il procedimento alla revoca della concessione in uso del bene all’Adisu – Agenzia universitaria per il diritto allo studio.

De Cristofaro fu anche arrestato, rimanendo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, prima di tornare in libertà, dopo 17 giorni, su decisione del del Riesame; confermata in seguito anche dalla Cassazione con il riconoscimento che non era necessaria la custodia cautelare.

“E’ una condanna in primo grado Ci sono gli altri gradi di giudizio ma abbiamo fiducia nella magistratuta e nella giustizia“, queste le parole da parte della famiglia De Cristofaro.

Nella giornata odierna, la Terza Sezione Penale, ha inflitto anche 7 anni di reclusione per il progettista partenopeo Guglielmo La Regina, e Pasquale Sommese, ex assessore regionale; 5 anni e 4 mesi di reclusione per Alessandro Zagaria, per l’ex sindaco di Alife Giuseppe Avecone, Raffaele Zoccolillo, Domenico Antonio Ranauro; 3 anni e 4 mesi di reclusione per Antonio Sommese.

Assoluzione per l’ex sindaco di Casapulla Ferdinando Bosco, Claudio Accarino, Pasquale Amato, Michele Apicella, Aldo Aveta, Vito Cappiello, Marco Cascella, Mario Cerrone Palermo, Luigi Conte, Carlo Coppola, Claudio D’Alessio, Andrea D’Aniello, Claudio De Blasio, Luciano Di Fraia, Rino Di Mola, Francesco La Regina, Daniele Maramma, Mario Martinelli, Salvatore Mazzocchi, Raffaele Meo, Andrea Nunziata, Umberto Perillo, Carlo Antonio Piccirillo, Raffaele Piccolo, Antonio Domenico Ranauro, Corrado Romano, Vincenzo Sposito, Sergio Stenti, Raffaele Testa, Gabriele Venditti, Salvatore Visone.