Aversa. L’Ospedale Moscati tra i migliori d’Europa nel trattamento dell’ictus ischemico

L’Ospedale Moscati di Aversa, diretto dalla Dr.ssa Stefania Fornasier, ha ottenuto lo status “Diamante” per il trattamento dell’Ictus Ischemico.

Il premio è attribuito dall’European Stroke Organisation nell’ambito del programma Angels Awards, e rappresenta il massimo status che un ospedale può ottenere quale riconoscimento per l’eccellenza nella gestione e nel trattamento dell’Ictus.

Il premio è stato conseguito grazie alla stretta collaborazione tra il personale di Pronto Soccorso, diretto dalla Dott.ssa Rosa Raucci, quello della Neurologia guidata dal Dott. Giovanni Cerullo, con il personale della Radiologia, diretta dalla Dott.ssa Sabrina Giovine, e da quello della Rianimazione diretta dalla Dott.ssa Eufrasia Silvestro. Il percorso della presa in carico del paziente con Ictus avviene già a casa del paziente; gli operatori del 118, infatti, attraverso un numero dedicato sono in contatto h24 con i Neurologi del Moscati di Aversa.

Allertati dalla prenotifica di arrivo, il personale dell’Ospedale è già pronto in PS ad accogliere l’arrivo del paziente, che in pochi minuti viene trasferito in sala TC per l’esecuzione degli esami diagnostici. Per ridurre il tempo del trattamento, i Neurologi del Moscati di Aversa cominciano ad intervenire sui pazienti direttamente in sala TC; tutti questi sforzi hanno permesso di trattare la maggior parte degli Ictus entro un’ora dall’arrivo in Ospedale.

Per tutti quei pazienti in cui la sola trombolisi non è risolutiva, il PO Moscati ha attivato una collaborazione con la Neuroradiologia Interventistica dell’Università Federico II, diretta dal Prof. Francesco Briganti, grazie al quale si completa il percorso terapeutico del paziente con Ictus Ischemico.

“Un riconoscimento che ci rende orgogliosi – afferma Stefania Fornasier, Direttore Sanitario del Presidio – e che testimonia una volta in più la spinta propulsiva verso l’eccellenza che da anni stiamo dando al Moscati, grazie al supporto costante della nostra Direzione Strategica, diretta dal Dr. Amedeo Blasotti”