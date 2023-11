‘Aversa in mente’ scende in piazza

Il laboratorio ‘Aversa in mente’ ha organizzato per domenica 12 novembre, dalle ore 9,30 – 13 in via Roma (nei pressi della pasticceria Pelosi), un gazebo di dialogo con i cittadini, iniziativa guidata da tutti i membri del laboratorio e sopratutto da tante donne.

Nel corso della mattinata, con un apposito point, saranno affrontati tanti temi, uno dei tanti sulle donne: «Le donne di Aversa in mente sono consapevoli dell’importanza della famiglia in un momento particolarmente difficile a causa della crisi economica, ed in questo ambito la presenza femminile ha un ruolo determinante nell’assicurare il giusto sostegno a quanti si trovano indifesi nell’affrontare le avversità della vita – fa sapere Ivan Giglio – per queste ragioni rivendichiamo il nostro appoggio a politiche di valorizzazione delle richieste provenienti dalla famiglia tradizionale».

Aversa sotto questo profilo sarebbe una “città felice”?

«Non direi… – afferma Giglio – sono tante le persone in difficoltà anche nel nostro comune, che hanno bisogno di risposte concrete e precise dalla politica, riguardo le elementari esigenze della vita quotidiana».