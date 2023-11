Amici e fan preoccupati per Jennifer Aniston

Jennifer Aniston “è devastata” per la morte di Matthew Perry, il collega scomparso lo scorso 29 ottobre.

Per 10 stagioni i due hanno condiviso il set di Friends e instaurato una vera amicizia. Ora le persone vicine all’attrice sono preoccupate per lei, come svela una fonte a Page Six.

“È stata in disparte a piangere a dirotto per tutta la cerimonia. E ora non ci risponde più al telefono“, racconta. Jennifer- secondo quanto rivela una seconda fonte- “non esce più di casa, e ha perso cinque chili“.

Sono giorni difficili per la Aniston che l’11 novembre dello scorso anno ha perso il padre, “uno dei migliori esseri umani che io abbia mai conosciuto”. Proprio per questo, gli amici dicono che la star “non aveva ancora riacquistato il suo equilibrio” e ora la morte di Matthew “le ha dato il colpo di grazia”. Jen “sta cercando di reagire ma per lei è stato un colpo devastante”.

Jennifer “era irriconoscibile” al funerale di Perry che si è svolto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, cimitero che non dista molto dagli studi della Warner dove veniva girato Friends. Alla cerimonia era presente tutto il cast: Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courtney Cox e Lisa Kudrow.

(Ansa)