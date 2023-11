Al PalaJacazzi è derby tra Caserta – Avellino

Aria di derby al PalaJacazzi. Uno degli anticipi della decima giornata del girone A di Serie B vedrà protagonista la Paperdi Caserta – a caccia di punti per risollevarsi dalle zone torbide di classifica – affrontare la Del Fes Avellino, al momento settima con 10 punti.

Partita piena di novità per entrambe le squadre: nei bianconeri ci sarà l’esordio interno di Dino Butorac ed il debutto di Denis Alibegovic, mentre in casa biancoverde sarà la prima da capoallenatore per Alessandro Crotti, che ha preso in settimana le redini in luogo di Andrea Crosariol.

Tra i bianconeri recuperato Davide Mastroianni, mancherà il play Alfonso Zampogna infortunatosi in allenamento: per lui un forte trauma distorsivo al ginocchio destro. A seguito degli esami strumentali, cui è stato prontamente sottoposto, si è rivelato una “parziale lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”. Il giocatore sarà sottoposto nei prossimi giorni ad ulteriori indagini strumentali e successive visite specialistiche.

Nel presentare la gara con gli irpini, coach Bartocci parte proprio dal lavoro svolto in settimana che – come testualmente dichiara il tecnico – «abbiamo dedicato al miglior inserimento dei due nuovi arrivati, Butorac ed Alibegovic. Abbiamo la necessità di ritrovare un po’ di equilibri offensivi e giocare insieme e questa è stata la priorità del nostro lavoro settimanale. Domani giocheremo questa partita con un Avellino che ha cambiato allenatore e quindi troveremo sicuramente una squadra con stimoli ed energia diversa. Il nostro compito – conclude Bartocci – sarà quello di giocare al meglio delle nostre possibilità cercando finalmente di portare a casa una vittoria e cominciare a far muovere la classifica».

La sfida tra la Paperdi e la Del Fes Avellino comincerà alle 20.30 di domani 18 novembre e sarà diretta dalla coppia composta da Giuseppe Vastarella di Saronno (Varese) e Donato Davide Nonna di Milano. Al segnapunti Manuela Leone di Casagiove (Caserta), al cronometro l’addetto sarà Mario Ceci di Caserta mentre ai 24 secondi sarà presente Daniela D’Andrea di Caserta.

Oltre alla sfida tra la Paperdi Caserta e la Del Fes Avellino, la decima giornata vedrà come altri anticipi il match tra BPC Virtus Cassino ed NPC Rieti alle 18.00 e Fiorenzuola Bees-Logiman Pallacanestro Crema alle 20.00. Il giorno dopo, domenica 19 novembre, la palla a due tra Geko PSA Sant’Antimo e SAE Scientifica Legnano verrà alzata alle 17.00, mentre alle 18.00 sarà il momento di Caffè Toscano Pielle Livorno-Paffoni Fulgor Omegna, Fabo Herons Montecatini-Rimadesio Desio, Lars Virtus Arechi Salerno-Akern Libertas Livorno, Bakery Basket Piacenza-Lissone Interni Brianza Casa Basket e Solbat Piombino-Gema Montecatini.

La diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Caffè Toscano Pielle Livorno, Fabo Herons Montecatini 14, Akern Libertas Livorno, Gema Montecatini, Solbat Piombino e Lissone Interni Brianza Casa Basket 12, Del Fes Avellino, Logiman Pall. Crema e Rimadesio Desio 10, SAE Scientifica Legnano, Paffoni Fulgor Omegna, Geko PSA Sant’Antimo, Fiorenzuola Bees 8, Bakery Basket Piacenza e BPC Virtus Cassino 6, Lars Virtus Arechi Salerno (tre punti di penalizzazione) 5, Paperdi Caserta e NPC Rieti 2

Confermata anche per il derby con la Del Fes Avellino l’iniziativa della Paperdi Caserta tendente a facilitare il trasferimento dei tifosi casertani al Palajacazzi di Aversa, dove la squadra bianconera disputa, per il momento, le sue partite casalinghe.

Per il confronto con la Del Fes, in programma domani, sabato 18 novembre, con inizio alle ore 20.30, le due navette per un totale di 120 posti partiranno alle 19,00 dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Caserta. Il ritorno è previsto con partenza alla fine della gara.

Il servizio della navetta per la gara di domenica è gratuito e sarà possibile utilizzarlo fino ad esaurimento dei posti disponibili.