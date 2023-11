Acerra. Per le imprese del territorio possibilità di ristoro regionale

E’ possibile, infatti, fino alle ore 16.00 del prossimo 10 gennaio 2024, per le Piccole e Medie Imprese ricadenti ed iscritte nel Distretto di Acerra, richiedere un contributo Regionale a fondo perduto, utile a soddisfare le esigenze finanziarie e di sviluppo delle stesse aziende.

E’ quanto fa sapere in una nota Antonio Laudando, Presidente della IV Commissione “Attività Produttive, Agricoltura e PNRR” del Comune di Acerra.

“Il Distretto Urbano del Commercio, costituitosi formalmente sul territorio di Acerra, rappresenta una enorme potenzialità di sviluppo per le imprese locali e per il rilancio dell’economia cittadina – sottolinea Laudando -. I primi frutti dell’immane lavoro messo in campo in questi ultimi anni, sono visibili in queste ore”.

La domanda va compilata ed inviata esclusivamente in forma digitale, collegandosi al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00037070“.