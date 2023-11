25 novembre, Donna in Sicurezza: stage nella casa comunale di Casaluce

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) tramite la risoluzione 54/134 del dicembre 1999.

Il Maestro Improta, tra i referenti internazionali della Difesa Personale W.K.M.A., ha diretto, questo pomeriggio, nella sala consiliare del comune di Casaluce, lo stage “Donne in Sicurezza”, progetto avviato 15 anni fa e basato sulla Difesa Personale Femminile, con tecniche semplici ed efficaci da attuare in situazione di aggressione.

“Ringraziamo le donne che hanno preso parte al seminario – si legge in una nota diffusa dalla staff Improta – e le istituzioni, per la sensibilità e disponibilità mostrata in questa giornata. Grazie all’Amministrazione Comunale di Casaluce, al Presidente A.N.F.I. Aversa Lgt Antonio Battista, al segretario dell’A.N.F.I. Aversa Alfredo Lucariello, all’A.P.S. PRO Loco di Casaluce presieduto da Antonio Macchione, all’A.P.S.PRO Loco di San Marcellino, avv. Giovanna Vesta ed al Maestro Antonio Scialdone. Crediamo che continuare a proporre seminari incentrati sulla difesa personale femminile in questo ricorrenza memorabile – conclude il testo –, sia tra le strade da percorrere per combattere il fenomeno della violenza sulle donne”.