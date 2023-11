25 novembre, l’attivista Anna Adamo: “è doveroso parlare alle donne”

“I casi di violenza verificatisi negli ultimi mesi rendono, oggi più che mai, doveroso parlare alle donne per ricordare loro di non accontentarsi di essere donne qualunque, ma donne libere e indipendenti, soprattutto dal punto di vista economico”. Così in una nota stampa, Anna Adamo, attivista per i diritti delle donne.

“Fate in modo che libera ed indipendenza diventino i punti cardine della vostra esistenza. Non sarà facile, tutto questo vi costerà enorme fatica, ma una volta raggiunto l’obiettivo vi renderete conto che non potrete essere più felici di così”. Siate donne che lavorano, fanno tutto ciò che amano e per farlo non devono chiedere il permesso a nessuno. Siate donne indipendenti, quindi libere di mandare a quel paese chi non vi apprezza, chi vi disprezza”.

“Lottate con tutta la forza che avete per essere indipendenti economicamente, perché solo così si può essere realmente libere. Libere di amare ed essere amate. Libere di smettere di amare i “finti bravi ragazzi” che confondono l’ossessione ed il possesso con l’amore”.

“Libere di vivere circondate dall’ amore vero, che non vieta, non disprezza, non urla, non picchia, non uccide”.