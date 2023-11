13enne tenta la rapina ad una ragazza

Tutte le strade che orbitano attorno piazza Dante erano presidiate dai Carabinieri.

Decine di militari della Compagnia di Napoli Centro e del Reggimento Campania hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, rispondendo alle istanze si sicurezza invocate dai cittadini.

Ha appena 13 anni il minore segnalato al Tribunale per i Minorenni per tentata rapina a mano armata.

Utilizzando una pistola poi rivelatasi giocattolo (senza tappo rosso), ha tentato di portare via il cellulare ad una ragazza in arrivo dalla stazione metropolitana di Montesanto. Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri dopo pochi istanti, mentre tentava di distruggere la pistola.

Qualche mese fa, lo stesso 13enne era stato trovato in strada con un manganello telescopico.

Denunciati ancora due minori di 16 e 17 anni. Dovranno rispondere di un tentato furto commesso in una profumeria in via Toledo. 500 euro il valore complessivo della merce.

Poco più grande, il giovane denunciato per guida senza patente. Il 18enne è stato fermato in strada, a bordo di un suv di grossa cilindrata, nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Diverse le contravvenzioni al cds. 28 le sanzioni notificate, tutte per transito e sosta nell’area pedonale di piazza Dante. 10 gli scooter sequestrati.