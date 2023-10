(VIDEO) Scontri tra tifoserie: agguato in autostrada dopo Casertana – Catania

“Siamo in Curva Sud. Vicino settore ospiti. All’improvviso il pomeriggio di festa di mio figlio è diventato di terrore. Vedere volare diversi fumogeni (e non solo), uno arrivato anche nelle nostre vicinanze. Le urla giustamente contrariate dei nostri tifosi e noi che in fretta cercavamo di allontanarci da questa zona calda. Mio figlio in lacrime.”

“Ancora una volta quelli che dovrebbero essere momenti di sport, di aggregazione, di condivisione, di gioia si sono trasformati in violenza e terrore. “- dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- “Sono anni che certi pseudo-tifosi usano le partite come scusanti per dare sfogo ai propri barbari istinti e a violenze inaudite. Tutto questo va fermato. Che si applichino con rigore le leggi preesistenti e si studino nuovi protocolli e nuove misure più severe. Per certi soggetti non basta più il DASPO, occorre il carcere.”.