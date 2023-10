(VIDEO) Scippano Rolex dal polso di turisti: ripresi dalle telecamere prima e dopo il colpo

LEGENDA VIDEO:

00-3” – le vittime di origini cinesi hanno appena superato Piazza Dante, si immettono su Via Toledo verso Piazza 7 Settembre

3”-7” – I borseggiatori arrivano in scooter

7”-14” – Parcheggiano lo scooter e uno scende a piedi. Seguirà le vittime per assicurarsi che al polso abbiano orologio di valore.

14”-30” – l’uomo a piedi passa più volte davanti alle vittime (al 28° secondo gira chiaramente il volto verso il polso del turista)

30”- 46” – risalgono in scooter e si preparano a seguire le vittime per colpire.

46” – 1’03” – le telecamere non riprendono lo scippo ma la successiva fuga tra i vicoli. Il passeggero dello scooter sale in fretta e si posiziona in modo che le gambe coprano la targa.