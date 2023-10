(VIDEO) Parcheggiatori abusivi, ‘blitz parlamentare’ tra Piazza Municipio e piazza Trieste e Trento

Blitz del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli sabato sera nella zona della movida tra piazza del Plebiscito e piazza Municipio.

A piazza Trieste e Trento intercettati due parcheggiatori abusivi che operavano all’interno dell’area pedonale di Piazza Trieste e Trento.

Contattata la Polizia di Stato che, una volta intervenuta, ha fermato uno dei due mentre l’altro è riuscito a dileguarsi. Ripresi e segnalati anche altri parcheggiatori abusivi nell’area dei Cavalli di Bronzo mentre erano intenti a chiedere denaro agli automobilisti facendoli sostare nelle strisce blu e nell’area riservata ai taxi.

A via Toledo ripreso in video dai passanti l’arresto da parte della Polizia Municipale di un giovane armato.

“Ci troviamo di fronte a una deriva allucinante delle sere di movida a Napoli. Parcheggiatori abusivi che infestano le strade appropriandosi di aree pedonali, strisce blu, parcheggi riservati, per estorcere denaro agli automobilisti”. A dichiararlo il del deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Quasi sempre recidivi e legati ai clan della zona, come uno di quelli intercettati e da me ripresi sabato notte che risulterebbe anche tra gli occupanti abusivi delle case comunali di via Pizzofalcone, sgomberate dopo le mie denunce. Per non parlare dell’aumento dei giovani che circolano armati per le strade, pronti a uccidere anche per futili motivi. Contro questa deriva inaccettabile di illegalità occorre non solo rinforzare i controlli in strada, ma soprattutto invertire una tendenza pericolosa che favorisce il crimine”.

“Fin quando i guadagni illeciti superano di mille volte quelli legali e il rischio è sempre più basso per chi commette crimini, le possibilità di recupero per i criminali sono molto basse. Di questo passo, l’esercito di delinquenti è destinato a crescere a dismisura”.