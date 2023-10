‘Una rosa per Norma’, l’iniziativa ricordo ad Aversa

Il Comitato 10 Febbraio di Aversa, in contemporanea con la manifestazione nazionale “Una rosa per Norma” ha organizzato per stamane alle ore 12.00 (presso il Parco Pozzi ad Aversa), una cerimonia commemorativa per ricordare Norma Cossetto, martire istriana simbolo della tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano, nell’80° anniversario della sua tragica morte.

La manifestazione patriottica, rinnovando il ricordo della giovane italiana decorata della Medaglia d’oro al Merito Civile, preserva il ricordo dalle tragedie della guerra sul confine orientale italiano in un luogo altamente simbolico: l’ingresso del parco “Salvino A. Pozzi” che fu per molti anni campo profughi baraccato per gli esuli istriani, legando quella tragedia alla storia di Aversa.

La particolare ricorrenza, voluta dal Comitato nazionale 10Febbraio e, quest’anno, ricordata ai massimi livelli dal governo italiano, si svolge ad Aversa sin dal 2019 e rinnova la memoria e il valore dell’italianità.