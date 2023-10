Trentola Ducenta. GdF in municipio, Città in Comune: “quale scusa inventeranno?”

“Sono ormai trascorse un paio di settimane dall’ultimo accesso della Guardia di Finanza al Comune di Trentola Ducenta alla ricerca dei documenti relativi al bilancio comunale. Ed a breve scadranno anche i 15 giorni entro i quali il Segretario Comunale Tafuri dovrà relazionare ai caschi verdi. Ci si domanda quale altra giustificazione troveranno il Segretario Generale ed i revisori dei conti visto che sono così palesi le contestazioni della Corte dei Conti in merito alla gestione dei residui accertati per l’anno 2022 e precedenti, sullo stato delle entrate Imu-Tari, anche con riferimento al recupero delle morosità e, quindi, all’iscrizione in bilancio dei connessi residui attivi nonché sull’effettiva esigibilità degli stessi. Siamo certi che gli organi inquirenti sapranno fare bene il loro lavoro”. Così, in una nota, l’associazione Città in Comune.

“Ma proprio in merito alle spese di bilancio l’associazione Città in Comune intende porre l’attenzione su alcune questioni che interessano il territorio per le quali si percepisce forte fermento. Innanzitutto ci auguriamo che il Consiglio Comunale tenutosi il 28 settembre per l’assestamento di bilancio non sia finalizzato a favorire la solita proroga (sarebbe la seconda e quindi improponibile) di qualche dipendente nell’ufficio della Polizia Municipale”.

“Chiediamo ufficialmente al Segretario Comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione di evitare un atto che risulterebbe illegittimo. Diversamente, noi dell’associazione, saremo vigili e pronti ad inviare la documentazione, compresi i curricula di tutti i partecipanti, agli organi preposti visto che all’epoca il vincitore è risultato un ex consigliere comunale di minoranza oggi stranamente molto vicino all’attuale maggioranza.

Staremo a vedere”.

“Si susseguono sempre più insistentemente sul territorio voci, per la verità le riteniamo infondate, che il Presidente del consiglio comunale avrebbe subordinato le proprie dimissioni a qualche sistemazione lavorata. Lo ripetiamo conoscendo il Presidente riteniamo che siano solo voci di paese create artatamente e che almeno in questo il sindaco possa fare chiarezza”.

“Come possa fare chiarezza sull’elenco dei cittadini interessati al soggiorno climatico che pare sia stato stilato non dal Responsabile dei servizi sociali ma nelle segrete stanze insieme a qualche assessora oppure ci chiarisca il ruolo del solito tecnico che senza incarichi amministrativi continua a gestire la vita (o meglio ancora le pratiche) dell’Ente. Ma su questi argomenti ritorneremo in maniera puntuale nel prossimo intervento”.