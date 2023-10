Trentola Ducenta. Città in Comune: “solidarietà al dipendente Di Luglio”

“Esprimiamo la massima solidarietà al dipendente comunale Di Luglio per gli spiacevoli episodi accaduti presso la sede del comune di Trentola Ducenta che denotano, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, la totale incompetenza amministrativa del responsabile dell’ufficio tecnico e degli amministratori che dovrebbero garantire che queste situazioni non accadono”. A dirlo, tramite nota stampa, l’associazione Città in Comune.

“Il dipendente Di Luglio, soggetto affetto da diverse patologie alcune delle quali anche di particolare gravità, è costretto così come tutti gli altri dipendenti comunali a subire le decisioni di alcuni personaggi che bene farebbero a restare nelle proprie case, che lo hanno portato a chiamare il 118 ed essere sottoposto ai controlli fisici del caso. Tutto è sempre collegato alla scelta incomprensibile di adibire alcuni uffici comunali ad aule per ospitare le classi del plesso di via Rossini ed al conseguente inutilizzo da parte dei dipendenti comunali dei bagni ubicati al piano terra. Al dipendente in questione vanno gli auguri dell’associazione per una pronta guarigione”.

”Possibile che il Sindaco o chi per esso non sia stato in grado di trovare una soluzione alternativa. Gli chiederemo di prestare per queste situazioni la stessa attenzione che ripone per altre cose. A proposito abbiamo notato che nonostante l’amministrazione abbia deliberato un atto di indirizzo per prorogare il contratto di qualche dipendente addetto alla polizia municipale, il Segretario generale Tafuri quale responsabile del personale non ancora ha adottato la relativa determina. Ci auguriamo che in un momento di lucidità gli amministratori si siano resi conto che le continue proroghe sono illegittimi e che arrestino il procedimento”.

”Ovviamente se così non fosse provvederemo ad inviare tutti gli atti agli organi competenti. L’associazione annuncia inoltre che a breve ci sarà un avvicendamento nel direttivo della stessa anche in vista delle prossime elezioni comunali che vedrà la nomina a presidente del dottore Raffaele Sagliocco”.