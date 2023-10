Trentola Ducenta. Città in Comune: “dalle spese spropositate a nuove nomine mai avvenute”

“Le ultime promesse non mantenute dal Sindaco. Aveva promesso la nomina dell’ assessore al bilancio e la sostituzione del Presidente del consiglio comunale entro il mese di ottobre…..di quale anno ?.Ovviamente anche in questo caso ci tocca prendere atto delle continue promesse non mantenute. Sta di fatto che ad oggi il Segretario Generale dott. Tafuri è Responsabile di tutta l’Area AA.GG, e fa le veci “ab immemorabili” del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario. Insomma un tutto-fare che propone le delibere , ne attesta la regolarità e ne dispone le liquidazioni. Veramente siamo messi male. A proposito le Spese Spropositate stanno mettendo ulteriormente a rischio le casse comunali e ci vorranno anni per rimediare ai danni economici che state procurando”. A dirlo, tramite nota stampa, l’associazione politica Città in Comune.

“L’associazione suggerisce a qualche simpatizzante del Sindaco, piuttosto che pensare a contattare persone a destra ed a manca per demoralizzarle per la semplice partecipazione ad una pizza tra amici, aiutasse questa amministrazione scellerata a fare scelte politiche più oculate e/o chiedersi dove il suo sindaco lo sta traghettando. Nel cuore della nostra città, i cittadini assistono orami sgomenti al persistere di una situazione che, giorno dopo giorno, peggiora sempre di più. Abbiamo strade impraticabili, parchi pubblici abbandonati a se stessi, pubblica illuminazione, quella esistente in rovina per incuria e in alcuni punti addirittura inesistente, telecamere che dovrebbero fungere da deterrente che non funzionano, scuole pubbliche inagibili e ci fermiamo qui ma l’elenco sarebbe infinito”.

“E il Sindaco cosa fa? Annuncia in pompa magna l’installazione di un semplice mangia plastica .Come le fatidiche “Casette dell’acqua”?! Ma siamo su scherzi a parte?! Gentilmente spiegatecelo. Così come dovreste ancora risponderci alle tante domande che oramai vi rivolgiamo da mesi”.

“A proposito, giusto per restare in tema di denunzie, tanto care al nostro presidente del consiglio comunale ed al sindaco, vi comunichiamo che abbiamo provveduto ad inviare gli atti agli organi competenti, dell’ennesima proroga dell’assunzione a tempo determinato a favore di un dipendente della polizia municipale, anche perché ad oggi, indossa regolarmente la divisa di agente di P.M. in assenza della determina dirigenziale che disciplini la proroga e senza aver sottoscritto alcun contratto. La mancanza di responsabilità e l’opacità in cui queste decisioni vengono prese non fanno che peggiorare la situazione economica già precaria. La cittadinanza ha il diritto di sapere come sia possibile che l’attuale amministrazione paghi lo stipendio ad un soggetto senza averlo prima contrattualizzato”.

“A proposito possibile che nonostante il personale LL.SS.UU. in carico all’Area LL.PP. nei giorni scorsi siano stati sentiti dagli organi preposti, vengono ancora impegnati senza il rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratore e sui luoghi di lavoro. Ma veramente siete così scellerati da mettere in pericolo l’incolumità di persone che sono impegnate quotidianamente a eseguire lavori di manutenzioni sul territorio comunale, il più delle volte eseguono lavori non compatibili alla categoria di appartenenza?!”.

“È ora che l’amministrazione renda conto dei propri atti e adotti tutte le più opportune misure per porre fine a questa gestione dissennata e scellerata delle risorse pubbliche. I cittadini meritano un’amministrazione che agisca nell’interesse collettivo, investendo saggiamente e garantendo un futuro prospero per tutti”.