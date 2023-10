Trasferta a Montecatini per la JuveCaserta

Seconda trasferta consecutiva per la Paperdi Caserta, costretta in questo inizio di campionato ad un vero e proprio tour de force esterno per la indisponibilità del palaPiccolo di Caserta, interessato da lavori di ristrutturazione.

La rotta dei bianconeri in questo fine settimana punta verso Montecatini, dove domenica il quintetto di coach Sergio Luise affronterà la Fabo Herons Montecatini, storico club del basket italiano e tra i team più quotati di questo campionato di serie B nazionale.

Entrambe le squadre vengono dalla battuta d’arresto accusata nel turno infrasettimanale che ai toscani, peraltro, è costata anche la perdita dell’imbattibilità e della guida provvisoria della classifica.

Il confronto è in programma domani, domenica, al Palaterme con inizio alle ore 18.00 e sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Davide Mariotti di Cascina (PI), Alessio Chiarugi di Pontedera (PI). Al tavolo degli ufficiali di campo la segnapunti Elisa Paolini di Pieve a Nievole (PT), il cronometrista Marco Berlinghieri di Carrara (MS) e l’addetta ai 24 secondi Erika Cervara di Firenze.

«La partita di domani a Montecatini – commenta coach Sergio Luise – ci pone davanti una sfida difficile ma altrettanto stimolante: affronteremo una delle candidate alla promozione, una società che, oltre a rappresentare una piazza storica del basket italiano, ha ambizione. Anche loro vengono da una sconfitta e avranno voglia di riscattarsi, ma mi aspetto lo stesso dalla mia squadra».

Continuando nella sua analisi, il tecnico bianconera sottolinea che «dobbiamo dimostrare che Cassino è stato un episodio, che abbiamo capito gli errori e, soprattutto, l’atteggiamento dovrà essere diverso. Bisognerà lottare per tutti i quaranta minuti su ogni pallone. Tra i nostri avversari troveremo diversi giocatori che hanno vinto questo campionato, come Chiera e Benites per esempio, ma anche un atleta come Natali, dal passato anche in A1, ottimo giocatore e persona splendida che ho avuto il piacere di allenare. Ci aspetta una partita intensa, da affrontare con rispetto ma senza paura».

La diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio.

Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

La quarta giornata prevede stasera due anticipi: Paffoni Omegna – Sae Scientifica Legnano e Alberti e Santi Fiorenzuola – Banca Popolare del Cassinate. Domani, invece, sono in programma Solbat Piombino – Fratelli Colò Livorno, Rimadesio Desio – Npc Rieti Sporthub. Caffè Toscano Livorno – Geko Consulting Sant’Antimo, Pallacanestro Crema – Gema Montecatini. Virtus Arechi Salerno – Brianza Casa Basket 2022. Del.Fes Avellino – Bakery Basket Piacenza

Questa la classifica attuale: Brianza Casa Basket 2022. Caffè Toscano Livorno, Rimadesio Desio, Fabo Montecatini, Del.Fes Avellino, Solbat Piombino, Gema Montecatini, Fratelli Colò Livorno 4, Bakery Basket Piacenza, Paffoni Omegna, Banca Popolare Del Cassinate, Alberti E Santi Fiorenzuola, Sae Scientifica Legnano, Geko Consulting Sant’Antimo, Paperdi Caserta, Npc Rieti Sporthub 2, Pallacanestro Crema 0, Virtus Arechi Salerno -1

Pallacanestro Crema e Paffoni Omegna una partita in meno