Terra dei Fuochi, continua azione Interforze tra Napoli e Caserta

Il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, su base Reggimento Cavalleggeri “Guide”, le Forze di polizia e i locali Corpi di Polizia Municipale e provinciale hanno dato il via ad una nuova serie di operazioni di “secondo livello” e di action day, con pattuglie mi-ste, supporto di operatori tecnici (ASL, Vigili del fuoco, ICQRF) e metodo interforze, secondo gli indirizzi dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi in Campania e il coordinamento delle Autorità provinciali di P.S.

Potenziata, in particolare, la campagna aerea, con incessanti ricerche dall’alto condotte dai mezzi della sezione aerea della Guardia di Finanza e dai droni militari a supporto delle uni-tà a terra, specie sulle aree dove più difficoltosa risulta la vigilanza e l’accesso. Nell’ultimo periodo il contributo degli operatori della componente aerea è stato di fondamentale importanza per individuare varie attività abusive, tra cui officine, autolavaggi, carrozzerie e diversi siti di stoccaggio e deposito materiali edili e affini.

Effettuati numerosi controlli contro lo smaltimento illecito dei rifiuti e per la prevenzione di roghi nell’area metropolitana napoletana a Cardito, Ottaviano, San Paolo Belsito, Caivano, Pomigliano d’arco, Casalnuovo, Portici e Sant’Anastasia. Particolarmente intensa l’attività a Casandrino, dove l’Esercito e i Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano hanno potenzia-to i pattugliamenti per contrastare il trasporto abusivo e il rinnovo di episodi di scarico di rifiuti, specie in via Laminaio e via Siracusa.

Anche nell’ambito urbano di Napoli, a Ponticelli, si è proceduto al sequestro di un area di circa 4000 mq e a due denunce per irregolarità nella gestione di rifiuti speciali. Su Pompei si è concentrato, invece, il focus di un action day che ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria, per illeciti ambientali, di 4 persone e al sequestro complessivamente di circa 1500 mq di aree, con sanzioni pecuniarie per un totale di 140.000 mila Euro. Bloccata l’attività in due siti abusivi, sprovvisti di ogni autorizza-zione: un officina per lavorazioni in ferro e un terreno adibito a deposito di materiale ferro-so, scarti edilizi, plastiche, legno, boiler e tubi metallici di grandi dimensioni.

Nell’area casertana le operazioni si sono concentrate tra Sant’Arpino, Parete, Teverola, Sparanise, Aversa, Maddaloni e Falciano del Massico. Un action day ha interessato il triangolo Caserta, Casagiove, San Nicola La Strada, con una persona denunciata e ammende per un totale di circa 15.000 mila Euro.

Ai risultati degli action day vanno aggiunti, quale frutto delle ulteriori operazioni sul territo-rio delle due province, altre 5 persone denunciate e 49 sanzionate amministrativamente (per circa 215.000 euro), più il sequestro di 2 veicoli.