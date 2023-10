Strage Mestre, luna di miele tragica: lei muore e lui è ferito

Il matrimonio, il viaggio in una delle città più belle, il destino che scombina le tessere di un quadro perfetto.

Tra le 21 vittime del pullman precipitato martedì sera da un cavalcavia a Mestre c’è anche una giovane donna croata, di una ventina d’anni, Antonela Bakovic, in viaggio di nozze con il marito. Antonela era incinta di sei mesi.

Il marito, connazionale, Marko Bakovic è invece ricoverato in rianimazione a Milano. A dare notizie della presenza della coppia in luna di miele in Italia è il sito croato di informazione 24Sata.hr, spiegando che i due giovani erano di Spalato, in Dalmazia.

Si erano spostati una ventina di giorni fa ed avevano scelto proprio Venezia come tappa del viaggio d’amore.

Antonela e Marko avrebbero quindi partecipato alla gita dal campeggio Hu di Marghera, dove soggiornavano anche gli altri turisti morti e feriti nell’incidente stradale. Il gruppo era composto di persone di diverse nazionalità: tedeschi, ucraini, austriaci, almeno un francese e spagnoli.

Alcuni nuclei erano in vacanza insieme, altri non si conoscevano e sono stati uniti dal tragico destino. Di alcuni di loro sono proseguite per tutta la giornata di ieri le operazioni di identificazione.

(Ansa)